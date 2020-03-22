22 Mart 2020, Pazar
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Bakan Koca'nın Twitter yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.
Son dakika: Bakan Fahrettin Koca 22 Mart corona virüs bilançosunu açıkladı
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 289 yeni vaka olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 289 yeni vaka olduğunu bildirdi.
Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020
Bakan Koca'nın Twitter yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.
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