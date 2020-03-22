22 Mart 2020, Pazar

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Son dakika: Bakan Fahrettin Koca 22 Mart corona virüs bilançosunu açıkladı

Bakan Koca corona virüs bilançosunu açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

Son dakika haberi!  Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.  yaptığı açıklamada, 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 289 yeni vaka olduğunu bildirdi.

Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. yaptığı açıklamada, 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 289 yeni vaka olduğunu bildirdi.



Bakan Koca'nın Twitter yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.

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