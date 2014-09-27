Emre ve Volkan Manisa'da yok

Fenerbahçe'ye milli futbolcuları Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi. 2 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Akhisar maç kadrosuna alınmadı. Bel ağrısı nedeniyle son antrenmana çıkmayan Volkan Demirel ile sol arka adalesinde ağrı hisseden Emre Belözoğlu, Akhisar Belediyespor maçında forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerin kalesini Mert Günok koruyacak. Diğer sakatlar Raul Meireles ve Egemen de kadroda yer almıyor.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2014- 00:00 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025- 12:01