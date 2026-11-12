Göztepe'de Miroshi'nin milli sevinci

Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde İstanbul Başakşehir'e 2-1 yenilip milli araya 15 puanla 10'uncu sırada giren Göztepe'de orta saha oyuncusu Novatus Miroshi'nin milli takımına seçilmesi teknik heyeti sevindirdi. Bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan 24 yaşındaki futbolcu, Tanzanya Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri aday kadrosuna davet edildi.