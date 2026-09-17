Ligin son sırasındaki Göztepe’de Stanimir Stoilov'un sözleşmesi 2028’e kadar uzatıldı

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov’un sözleşmesindeki tek taraflı uzatma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılılar, Stoilov ile yola 2027-28 sezonunun sonuna kadar devam etme kararı alırken, Başkan Rasmus Ankersen’den deneyimli teknik adama destek mesajı geldi.

Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesindeki tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak deneyimli çalıştırıcının kontratını 2027-28 sezonunun sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, puan tablosundaki mevcut konumun hedeflerin uzağında olduğunu kabul ederken, Stoilov'a ve birlikte yürüdükleri projeye olan inancının değişmediğini vurguladı.

Ankersen, "Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadeleriyle Stoilov'a destek mesajı verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'un sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak kendisiyle olan birlikteliğimizi 2027/28 sezonunun sonuna kadar uzatma kararı aldık.

Puan tablosundaki mevcut konumumuzun, hedeflediğimiz ve olmak istediğimiz yerin uzağında olduğunun farkındayım. Ancak Stanimir'e ve birlikte yürümeyi seçtiğimiz yola olan inancım değişmedi.

Stanimir, çok az kişinin bu zorluğu göze alacağı bir dönemde Göztepe'yi seçti. Kulübümüze, projemize ve şehrimize inandı. Geride bıraktığımız üç sezonda birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Kendisi, kaydettiğimiz ilerlemede çok önemli bir rol üstlendi.

Bugün, zorlu bir süreçten geçerken, aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde. Bu sebeple, Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov'a olan desteğimizi göstermek amacıyla sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık.

Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz."