CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Göztepe, İngiliz futbolcu Anjorin'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncu Faustino Adebola Rasheed Anjorin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi:
Göztepe, İngiliz futbolcu Anjorin'i transfer etti

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz İngiliz orta saha oyuncusu Faustino Adebola Rasheed Anjorin'in, 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Torino FC ile anlaşmaya varmıştır. 23 Kasım 2001 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Tino Anjorin, kariyerinde Chelsea FC, Lokomotiv Moskova, Huddersfield Town, Portsmouth FC, Empoli FC ve Torino FC formalarını giydi." denildi.

Açıklamada, Anjorin'in, milli takımın farklı yaş gruplarında forma giydiği de aktarıldı.

#Göztepe #Trendyol Süper Lig
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray-Göztepe | CANLI
Sonraki Haber
G.Saray-Göztepe | CANLI