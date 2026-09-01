Göztepe'de Cherni resmen gitti

Trendyol Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa ekibi FC Nantes'a kiralık gittiğini resmen açıkladı.

Trendyol Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa ekibi FC Nantes'a kiralık gittiğini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübü açıklamasında, "Oyuncumuz Mohammed Amin Cherni, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden FC Nantes'e kiralanmıştır. Başarılar Cherni" ifadeleri yer aldı. Göztepe'ye 2025 yılında transfer olan 25 yaşındaki Cherni geçen sezon 35 maçta, bu sezon da 1 maçta görev yaptı.