CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Göztepe'de Cherni resmen gitti

Trendyol Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa ekibi FC Nantes'a kiralık gittiğini resmen açıkladı.

Giriş Tarihi:
Göztepe'de Cherni resmen gitti

Trendyol Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa ekibi FC Nantes'a kiralık gittiğini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübü açıklamasında, "Oyuncumuz Mohammed Amin Cherni, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden FC Nantes'e kiralanmıştır. Başarılar Cherni" ifadeleri yer aldı. Göztepe'ye 2025 yılında transfer olan 25 yaşındaki Cherni geçen sezon 35 maçta, bu sezon da 1 maçta görev yaptı.

#İzmir #Trendyol Süper Lig #Fransa #Göztepe
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray-Göztepe | CANLI
Sonraki Haber
G.Saray-Göztepe | CANLI