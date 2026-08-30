Göztepe'den Galatasaray maçı için olay paylaşım!
Göztepe, Galatasaray karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda karşılaşmadaki bazı kararları eleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından hakem kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.
Göztepe'nin paylaşımı şu şekilde:
Yıllardır değişmeyen komedi… Olay mahalli: Rams Park! pic.twitter.com/izKCTXXqmq— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 30, 2026