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Göztepe'den Galatasaray maçı için olay paylaşım!

Göztepe, Galatasaray karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda karşılaşmadaki bazı kararları eleştirdi.

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Göztepe'den Galatasaray maçı için olay paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından hakem kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.

Göztepe'nin paylaşımı şu şekilde:

#Galatasaray #Göztepe #Rams Park
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