Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Hazırlık maçlarında aldığı karma sonuçların ardından kampı galibiyetle kapatmak isteyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İzmir'in köklü ekibi ise hazırlık maçlarında kayıp yaşamayarak sezona yüksek motivasyonla başlamak istiyor. Peki Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İzmir'in köklü ekiplerinden Göztepe, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlarına yeni sezon öncesi umut vermeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise bu karşılaşmada genç yeteneklerinin gücünü test ederek hücum organizasyonlarını sahaya yansıtmak istiyor. Peki Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZTEPE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Antalyaspor maçı 26 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

GÖZTEPE'NİN HEDEFİ 2'DE 2

Göztepe, Süper Lig'e geri dönüş yaptığı bu sezonda iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Erzurum'daki kamp çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, daha önce oynadıkları hazırlık maçlarında FC Kryvbas Kryvyi Rih'i 2-1 mağlup ederek yeni sezon için olumlu sinyal verdi.

TRABZONSPOR YENİLGİSİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Emre Belözoğlu'nun liderliğindeki kırmızı-beyazlılar, kamp sürecinde oynadıkları hazırlık maçlarında karma sonuçlar alsa da, hücumdaki etkili isimleriyle rakiplerine zor anlar yaşatmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Göztepe ile oynanan lig maçlarında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Antalyaspor, bu hazırlık maçında İzmir ekibini mağlup ederek motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Kadrosuna kattığı yeni isimlerle güçlenen Antalyaspor, bu maçta hem oyuncuların fiziksel durumlarını test edecek hem de takım kimyasını geliştirmeye çalışacak. Geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'a karşı oynadıkları hazırlık maçında 2-0'lık yenilgi alsalar da kırmızı-beyazlılar, Göztepe karşısında daha organize bir performans sergilemeyi hedefliyor.