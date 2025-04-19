Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ı ağırladıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"OYUN ŞEKLİMİZDEN MEMNUNUM"

"Bence bizim adımıza iyi bir maçtı. İlk yarıda bir hata yaptık ve gol yedik. Ondan sonra hırslı bir şekilde oynamaya devam ettik. Fırsatları değerlendiremedik. Beşiktaş'a karşı oynamak da kolay değildi. Aynı şekilde sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Bu sene çok fazla şanssızlık yaşadık, bu süreç gerçekten çok zor. Ama oyun şeklimizden memnunum, bu şekilde devam etmeliyiz. Biraz daha yaratıcı olmalıyız. Bu şekilde agresif ve hırslı olduğumuzda istediğimizi alacağımıza inanıyorum."