Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 17. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
İki takım da sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Victor Hugo, Tijanic, Romulo
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Amir Hadziahmetovic, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe
GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Göztepe-Çaykur Rizespor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.