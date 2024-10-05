Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 8. hafta müsabakasında Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Nazım, Taha, Heliton, İsmail, Djalma, Dennis, Solet, Tijanic, Romulo, Juan.
Sivasspor: Ali, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Garry, Charis, Samuel, Balde, Fode.
GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Sivasspor maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.