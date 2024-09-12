Göztepe David Datro Fofana için Chelsea ile anlaştı!

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, transfer döneminin sonlarına doğru çalışmalarını hızlandırdı. Golcü takviyesi için düğmeye basan İzmir ekibi, David Datro Fofana için kulübü Chelsea ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İzmir ekibi son olarak Chelsa'nin 21 yaşındaki golcüsü David Datro Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için İngiliz devi ile anlaştı.