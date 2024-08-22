Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i kadrosuna kattı.
Göztepe Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kaleci Lis, geçtiğimiz sezon da Göztepe'de kiralık olarak forma giymişti.
🇵🇱1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. 🇵🇱We are delighted to announce the signing of Mateusz Lis on three-year contract with an option for an additional year.https://t.co/diBomt2AsR#Göztepe pic.twitter.com/eIaPzh7Nu5— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 22, 2024