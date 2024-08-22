Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 27 yaşındaki Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i kadrosuna kattığını ve 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i kadrosuna kattı.

Göztepe Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaleci Lis, geçtiğimiz sezon da Göztepe'de kiralık olarak forma giymişti.