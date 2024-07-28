Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de Avrupa kulüplerinin peşinde koştuğu genç stoper Taha Altıkardeş'in bu sene de sarı-kırmızılılarla kariyerine devam edeceği bildirildi. İşte detaylar...

Hollanda'dan Feyenoord, Fransa'dan Lyon, Belçika'dan Genk ve Anderlecht ile İtalya'da Hellas Verona'nın ilgilendiği 20 yaşındaki oyuncu için yönetimin gelen teklifleri çok cazip bulmadığı kaydedildi.

Taha'nın 1 yıl daha Göztepe ile Süper Lig'de oynamasını uygun gören kurmayların devre arası ya da sezon bitiminde oyuncuyu daha iyi bir bedelle Avrupa'ya uğurlamak istediği ifade edildi.

Geçen sezon Trabzonspor'dan kadroya dahil olan Taha Altıkardeş, Göztepe'de başarılı bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekipte 31 lig maçına çıkan Taha, 2 bin 570 dakika süre bulup 3 de gol attı. Taha, gösterdiği olumlu grafiklerin ardından Türkiye U21 Milli Takımı'nın kadrosuna da davet edilmişti.