1. Lig takımlarından Göztepe, yeni bir sportif direktörle anlaştı. İzmir temsilcisi, Hırvat Ivan Mance ile el sıkıştığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni bir sportif direktörle anlaştı.

İşte İzmir ekibinden yapılan açıklama:

"Ivan Mance, 3 yıllık sözleşme ile Kulübümüzün yeni Sportif Direktörü olarak futbol şubesinin başına geçmek üzere göreve başladı.

4 Şubat 1983 Hırvatistan doğumlu olan Ivan, eski bir kaleci ve Hırvatistan'ı uluslararası alanda genç takımlar düzeyinde temsil etti.

Futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından HNK Rijeka'da çalıştığı 8,5 yılda önce scouting direktörü ardından da sportif direktör olarak önemli başarılara imza attı.

Bu süre zarfında HNK Rijeka, 2017 yılında Hırvatistan'ın en üst seviyesi olan HNL'de ilk lig şampiyonluğunu ve 4 Hırvatistan Kupası'nı kazanarak kulüp tarihinin en başarılı yıllarını geçirdi. Ayrıca, Ivan Mance, HNK Rijeka'nın Avrupa Ligi grup aşamalarında 4 kez mücadele etmesine önderlik etti.

Ivan, 2021 yılında Pafos FC'ye katıldı ve kulübün tarihindeki en başarılı sezonunu geçirerek ilk kez Championship playofflarına kalmasına yardımcı oldu.

Göztepe'mizin yeni başkanı Rasmus Ankersen, "Ivan'ı, Göztepe'nin yeni Sportif Direktörü olarak özenle seçtik. Göztepe'nin futbol şubesine güçlü liderlik sağlamak için gerekli deneyime ve şahsiyete sahip olduğuna eminim ve onunla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Ivan Mance'e Göztepe'ye hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."