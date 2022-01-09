09 Ocak 2022, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de sakatlık ve corona virüsü şoku!

Göztepe’de sakatlık ve corona virüsü şoku!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig takımlarından Göztepe, sakatlanan Berkan Emir'in ve corona virüsü pozitif çıkan iki oyuncunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sakatlanan Berkan Emir'in ve corona virüsü pozitif çıkan iki oyuncunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

İşte o açıklama;

"Sağ alt adelesinde gerilme bulunan oyuncumuz Berkan Emir ve geçtiğimiz günlerde yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkan 2 oyuncumuz maç kadrosunda yer almayacaktır."

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