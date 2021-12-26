26 Aralık 2021, Pazar
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Nestor El Maestro, "Bugün sıra dışı iki gol oldu. Maçın geri kalanı tamamen bizim adımıza geçti. Biz baskılı oynayan bir takımız ama bugün domine eden taraf olduk. İl yarıda baskıyı tam anlamıyla gösteremedik, Adana Demirspor'un da bir oyun vardı. Sonrasında iyi işler yaptık. Özellikle ikinci yarıda iyi top tutarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Üçüncü bölgede daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Şu an içinde bulunduğumuz zor bir süreçte olsa takımım bana umut verici performans sergiliyor" dedi.
MAESTRO'DAN TRANSFER YORUMU
Maestro, devre arasında transfer yapılıp yapılmayacağı hakkında gelen soruya şöyle yanıt verdi: "Çok büyük bir ikinci yarı oynayacağız. Transfer yapma konusunda tek başıma değilim. Bununla ilgili karar verecek diğer mecralarımız da var. Yönetimimiz 'elimizdeki takım budur, bu takımla başarılı olacağız' derlerse ben bunu da yapacağıma inanıyorum. Fakat takımımıza yeni transferler olursa onlar da bizim başarımız için ter dökecekler. Bu kararı verecek tek kişi değilim. Yöntemimizle berabere kararımızı alacağız."
Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'dan transfer yorumu!
Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, sahada çok iyi işler yaptıklarını ve oyunu domine ettiklerini belirterek, “Takımım bana umut verici performans sergiliyor” dedi. Transferle ilgili de konuşan Maestro, “Çok büyük bir ikinci yarı oynayacağız. Transfer yapma konusunda tek başıma değilim. Bununla ilgili karar verecek diğer mecralarımız da var. Yönetimimiz ‘elimizdeki takım budur, bu takımla başarılı olacağız’ derlerse ben bunu da yapacağıma inanıyorum. Fakat takımımıza yeni transferler olursa onlar da bizim başarımız için ter dökecekler. Bu kararı verecek tek kişi değilim. Yöntemimizle berabere kararımızı alacağız.” ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, açıklamalarda bulundu.
Nestor El Maestro, "Bugün sıra dışı iki gol oldu. Maçın geri kalanı tamamen bizim adımıza geçti. Biz baskılı oynayan bir takımız ama bugün domine eden taraf olduk. İl yarıda baskıyı tam anlamıyla gösteremedik, Adana Demirspor'un da bir oyun vardı. Sonrasında iyi işler yaptık. Özellikle ikinci yarıda iyi top tutarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Üçüncü bölgede daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Şu an içinde bulunduğumuz zor bir süreçte olsa takımım bana umut verici performans sergiliyor" dedi.
MAESTRO'DAN TRANSFER YORUMU
Maestro, devre arasında transfer yapılıp yapılmayacağı hakkında gelen soruya şöyle yanıt verdi: "Çok büyük bir ikinci yarı oynayacağız. Transfer yapma konusunda tek başıma değilim. Bununla ilgili karar verecek diğer mecralarımız da var. Yönetimimiz 'elimizdeki takım budur, bu takımla başarılı olacağız' derlerse ben bunu da yapacağıma inanıyorum. Fakat takımımıza yeni transferler olursa onlar da bizim başarımız için ter dökecekler. Bu kararı verecek tek kişi değilim. Yöntemimizle berabere kararımızı alacağız."
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