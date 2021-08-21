Göztepe'den Steven Moreira atağı!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takıma takviyelerine devam ediyor. Son olarak İzmir temsilcisi sağ bek pozisyonu için Steven Moreira'yı gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig'de sezona Antalyaspor beraberliği ile başlayan Göztepe, sağ bek transferi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Savunmanın sağı için İspanyol ekibi Getafe'den Allan Nyom ile ilgilenen sarı-kırmızılılar, Kamerunlu oyuncunun bonservis engeli nedeniyle arayışlarını bu kez Fransa'ya çevirdi. Fransız Ligue temsilcisi Toulouse'de forma giyen sağ bek Steven Moreira sarı-kırmızılı yönetimin radarına girdi. Yeni Asır'ın haberine göre kulübüyle 1 Temmuz itibariyle sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki futbolcunun bonservis engelinin olmaması da sarı-kırmızılı ekibin elini güçlendiriyor.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON EURO
Göztepe scout ekibinin de Fransız yıldızı uzun süredir takip ettiği ve hakkında olumlu rapor hazırladığı öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da onay verdiği Moreira ile yönetim yıllık ücreti konusunda pazarlıklara başladı. Başarılı savunmacının güncel piyasa değerinin 1 milyon Euro civarında olduğu ancak Başkan Mehmet Sepil'in bu rakamın çok daha altına transferi bitirebileceği konuşuluyor. Moreira ile yönetimin önümüzdeki hafta başında bir görüşme daha gerçekleştirerek maddi pürüzleri aşması bekleniyor.
FRANSA'DAN AYRILMADI
Fransız ekibi Rennes altyapısında yetişen ve bu ekipte A Takım'da forma giyme şansını da yakalayan yıldız savunmacı Moreira, Fransa'da Lorient'te de forma giydi. Fransız Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, U16, U19, U20 ve U21 ekipleriyle toplam 14 karşılaşmaya çıktı.
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