Son dakika transfer haberi: Göztepe Martin Linnes ve Eric Lichaj için nabız yokluyor!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sağ bek transferi için Martin Linnes ve Karagümrük’ten ayrılan Eric Lichaj için girişimlere başladı. Ancak Linnes transferinde Trabzonspor'un da devreye girmesiyle trafik iyice karıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de sezonun ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında son dakika golü ile puanı kapan Göztepe, transferde gaza bastı. Yeniasır'ın haberine göre, sarı-kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan sağ bek transferi için arayışlarına hız verirken daha önce de temasta bulunduğu G.Saray'ın eski yıldızı Martin Linnes ve bonservisi elinde olan Eric Lichaj içinde yeniden girişimde bulunmayı planlıyor. Ancak Linnes transferinde Trabzonspor'un da devreye girmesiyle trafik iyice karıştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 29 yaşındaki oyuncu Martin Linnes'in Süper Lig'i son derece yakından tanıması ve istikrarlı performansı nedeniyle Norveçli yıldızı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

ELİNİ ÇABUK TUTACAK



Göz-Göz'ün elini çabuk tutup bu transferi bitirmeyi hedeflediği kaydedilirken geçen sezon Karagümrük forması giyen Eric Joseph Bradley Lichaj'ın da durumunun sorulacağı belirtildi. Lichaj geçen sezon Karagümrük ile 10 maça çıkmış ve 739 dakika sahada kalmıştı.



"GALİBİYETİ KAÇIRDIK"



Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalya'da 3 puanı kaçırdıklarını belirtti. Penaltının tartışılabilir olduğunu ifade eden Karaman, "İlk yarısı kısır geçen bir maç izledik. Daha çok oyun orta alanda döndü. Penaltı golüyle yenik duruma düştük. İkinci yarıda ise her türlü varyasyonu deneyen bir takımdık. Bu direncin karşılığını da son dakikada attığımız golle aldık. Attığımız golden sonra ise tartışılacak bir penaltı pozisyonu yaşandı. Maçın sonunda alınan 1 puan sevindirici olabilir ama ben galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Her şeye rağmen oyuncularımın istekli ve gayretli olmaları beni mutlu etti" dedi.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ