Son dakika spor haberleri: Göztepe'den Fabio Coentrao atağı! | Fabio Coentrao kimdir?

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon daha iyi bir konum hedefleyen İzmir temsilcisi Göztepe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yıldız futbolcu Coentrao, İzmir temsilcisinin gündemine geldi. İşte detaylar...

Göztepe'de gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Transferde son dakika gelişmesi yaşandı ve dünyaca ünlü futbolcu Fabio Coentrao ile temasa geçildi. Göztepe'nin Burekovic'i elden çıkarması halinde yıldız futbolcu ile temasları sıkılaştıracağı belirtildi.

FABIO COENTRAO KİMDİR?

Rio Ave altyapısında yetişen Coentrao, ülkesinde Nacionel ve Benfica formalarını giydi. Coentrao 20011-2012 sezonunda ise dünyanın en en önemli kulüplerinden Real Madrid'e imza attı. İspanyol devinde toplam 5 sezon forma giyen oyuncu, Monaco ve Sporting Lizbon'da da top koşturdu. Coentrao, için Fransa, Portekiz ve Belçika'dan da transfer tekliflerinin geldiği açıklandı.

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