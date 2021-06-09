09 Haziran 2021, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika spor haberleri: Göztepe'den Fabio Coentrao atağı! | Fabio Coentrao kimdir?

Süper Lig ekibi Coentrao'ya talip oldu!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son dakika transfer haberleri... 'de gelecek sezon daha iyi bir konum hedefleyen temsilcisi 'de transfer çalışmaları sürüyor. Yıldız futbolcu Coentrao, İzmir temsilcisinin gündemine geldi. İşte detaylar...

'de gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Transferde son dakika gelişmesi yaşandı ve dünyaca ünlü futbolcu Fabio Coentrao ile temasa geçildi. Göztepe'nin Burekovic'i elden çıkarması halinde yıldız futbolcu ile temasları sıkılaştıracağı belirtildi.

FABIO COENTRAO KİMDİR?

altyapısında yetişen Coentrao, ülkesinde ve formalarını giydi. Coentrao 20011-2012 sezonunda ise dünyanın en en önemli kulüplerinden 'e imza attı. devinde toplam 5 sezon forma giyen oyuncu, ve 'da da top koşturdu. Coentrao, için , ve 'dan da transfer tekliflerinin geldiği açıklandı.

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