21 Kasım 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den corona virüsü açıklaması! 4 futbolcu daha pozitif

Süper Lig ekibinde Covid-19 şoku! 4 futbolcu daha pozitif
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

ekiplerinden , 4 futbolcusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.

'de 22 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek 'de bir kez daha corona virüsü şoku yaşandı. Geçen hafta 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan sarı-kırmızılılarda 4 oyuncunun daha test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid 19 testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir, Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Böylece Kovid 19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız 6'ya yükselmiştir" dendi.

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