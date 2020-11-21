Göztepe'den corona virüsü açıklaması! 4 futbolcu daha pozitif
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 4 futbolcusunun daha corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.
Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de bir kez daha corona virüsü şoku yaşandı. Geçen hafta 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan sarı-kırmızılılarda 4 oyuncunun daha test sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımıza yapılan rutin Kovid 19 testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir, Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Böylece Kovid 19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız 6'ya yükselmiştir" dendi.
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