14 Ağustos 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de kaleye 3 aday

Göztepe'de kaleye 3 aday
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Süper Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli kaptanı Beto'yla yollarını ayıran Göztepe, 1 numaralı forma için arayışta.

Süper Lig'de 3 sezondur kalesini koruyan Portekizli kaptanı Beto'yla yollarını ayıran Göztepe, 1 numaralı forma için arayışta. Göz-Göz, F.Bahçe'de yerini Altay'a kaptıran , Belçika ekibi Antwerp'in yanı sıra A Milli Takım kadrosunda da yer alan Sinan Bolat ve Konya'dan ayrılacağı öğrenilen Serkan Kırıntılı için nabız yokladığı öğrenildi. Bu isimlere Süper Lig'den birçok kulübün daha talip olması transferde sarı-kırmızılıların işini zorlaştırıyor. Harun'un transferinin, Alpaslan Öztürk'e talip olan F.Bahçe'yle takas yoluyla gerçekleşebileceği iddia edildi. Ege ekibi, pandemi nedeniyle yürürlüğe girecek yabancı kuralının 1 yıl ertelenmesi üzerine kaleye yabancı alternatifler de bakıyor.
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