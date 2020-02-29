29 Şubat 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Palut: Kaybımızı telafi edeceğiz

Palut: Kaybımızı telafi edeceğiz
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Süper Lig'de pazartesi günü son sıradaki Kayseri'ye konuk olacak Göztepe'de, Teknik Direktör İlhan Palut, iddialı konuştu. Palut, "Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. G.Antep'le evimizdeki beraberliği, mutlaka telafi edeceğiz. Biz Göztepe olarak en iyisini istiyoruz. En üst konuma gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de pazartesi günü son sıradaki Kayseri'ye konuk olacak Göztepe'de, Teknik Direktör İlhan Palut, iddialı konuştu. Palut, "Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. G.Antep'le evimizdeki beraberliği, mutlaka telafi edeceğiz. Biz Göztepe olarak en iyisini istiyoruz. En üst konuma gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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