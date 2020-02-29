Palut: Kaybımızı telafi edeceğiz

Süper Lig'de pazartesi günü son sıradaki Kayseri'ye konuk olacak Göztepe'de, Teknik Direktör İlhan Palut, iddialı konuştu. Palut, "Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. G.Antep'le evimizdeki beraberliği, mutlaka telafi edeceğiz. Biz Göztepe olarak en iyisini istiyoruz. En üst konuma gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

SüperLig'de pazartesi günü son sıradaki Kayseri'ye konuk olacak Göztepe'de, Teknik Direktör İlhan Palut, iddialı konuştu. Palut, "Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. G.Antep'le evimizdeki beraberliği, mutlaka telafi edeceğiz. Biz Göztepe olarak en iyisini istiyoruz. En üst konuma gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.