Göztepe'nin gözü üst sıralarda
Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, sezon sonunda üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.
Ligde hem şampiyonluk hem de kümede kalma yarışında çok takım olduğunu ifade eden teknik patron Palut, "Lig ikiye bölünme yolunda bir grafik çiziyor. Biz bu seneyi en iyi sonuçlarla geçip üst tarafa tutunmak istiyoruz. Alt gruptan tamamen kopmak gerekiyor" diye konuştu.
Her maçın zor geçtiğini ifade eden genç teknik adam, "Hiçbir takım kolay kolay teslim olmuyor. Özellikle iç sahada kimse puan kaybı yaşamak istemiyor. Biz de bu hafta Konya'da zor bir maça çıkacağız. Rakibimizde hafta içinde Bülent Korkmaz göreve başladı. Hayırlı olsun. Yeni bir enerjiyle başlangıç yapmak isteyecekler. Biz de yolumuza devam etmek istiyoruz. Puan olarak iyi bir gidişimiz var, bunu sürdürmek istiyoruz" dedi.
Öte yandan Göztepe'de sakat Poko, Reis, Atınç ve cezalı Beto forma giyemeyecek.
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