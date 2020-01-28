28 Ocak 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı

Göztepe'de Bubacarr Sanneh'le yollar ayrıldı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.01.2020

ekiplerinden , sezon başında 'nın Anderlecht takımından kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Gambiyalı ile yollarını ayırdı.

Kulübünden yapılan açıklamada, ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Sanneh, sarı-kırmızılı ekipte 2 ve 3 maçına çıktı.

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