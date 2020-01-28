Göztepe coşkusu

Beşiktaş galibiyetiyle yeni stadı açan İzmir ekibinde futbolcular, “Müthiş taraftarımızla çok büyük zaferler kazanacağız” diye camiaya umut dağıttı.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

Göztepe, 95 yıldır özlemini çektiği yeni stadına, Beşiktaş maçıyla kavuştu. Yıllardır farklı tesislerde karşılaşmalara çıkan İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadı'nda çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek, ayrı bir mutluluk daha yaşadı. Ligde 19. haftada puanını 29'a çıkaran sarı-kırmızılılar, son 4 maçta 3. kez sahadan galibiyetle ayrılıp, çıkışını sürdürdü. Maç öncesi büyük bir heyecanla stattaki yerlerini alan Göztepeliler, müsabaka sonrasında da galibiyetten dolayı büyük coşku yaşadı.Göztepeli futbolcular da yeni mabetlerinde yaşadıkları duyguları, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla paylaştılar. Alpaslan Öztürk, "Bu tarihi ana tanıklık etmek, 95 yıllık özlemin sona erdiği maçta sahada olmak tarifsiz bir duyguydu. Muhteşem taraftarımızla yeni mabedimizde çok büyük zaferler kazanacağız" derken Castro, "Sadece statta olanlar hissettiğimiz şeyin ne olduğunu bilebilir. Sizler gerçekten böyle bir stadı ve böyle bir galayı fazlasıyla hak ettiniz. Unutulmaz, teşekkürler" ifadelerini kullandı.Ligde 28. sezonunu geçiren Göztepe, iç sahada Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'a karşı oynadığı maçlarda 1967-1968'den beri en başarılı sezonunu geçirdi. O sezon 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, bu sezon ise F.Bahçe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra G.Saray'ı ve Beşiktaş'ı aynı skorlarla 2-1, deplasmanda da Trabzon'u 1-0 mağlup etti.