Tamer Tuna Göztepe'nin rotasını çizdi
5’er maçtır namağlup iki takımın karşılaşacağını vurgulayan başarılı çalıştırıcı, “Başakşehir maçı, kendi yolumuzu çizmek için en önemli sınav olacak” dedi
Süper Lig'de sezona kötü başlayan, sonrasında son haftalarda çıkışa geçen Göztepe, deplasmandaki Başakşehir maçında bu serisini sürdürmek istiyor. Her iki takım da 5 maçtır namağlup yoluna devam ederken, güçlü rakipleri karşısında yollarını çizecekleri kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Tuna, "Başakşehir karşılaşması da kendi yolumuzu çizme konusunda en önemli maç diyebiliriz. 10 kişiyken ortaya koyduğumuz mücadeleyle aldığımız puanlar ve Kayserispor maçındaki farklı galibiyet, Başakşehir müsabakasını biraz daha önemli hale getirdi" dedi.
KADROYU BOZMAYACAK
Ligde ilk haftalarda gol sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılarda, bu dönemde bile artı yönlerinin fazla olduğunu belirten Tamer Tuna, transferin son günlerinde takıma katılan futbolcularla birlikte, kadro istikrarının sağlandığının altını çizdi. Başarılı teknik adam, "Sezon başındaki yaşadığımız sancılı dönem, bazen istikrarsızlıktan kaynaklanıyordu. Kadrodaki arayışımıza cevap bulmuş olmaktan dolayı mutluyum. Bu hafta da istikrarlı kadroyu bozmamaktan yanayım. Başakşehir karşısında da Kayserispor karşısında oynadığımız kadroya yakın bir kadroyla mücadele edeceğiz" bilgisini verdi.
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