16 Ekim 2019, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

İlklerin peşinde

İlklerin peşinde
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Deplasmanda henüz yüzü gülmeyen sarı-kırmızılılar, geçen yıldan beri süren galibiyet serisi hasretine ’i yenerek son vermek istiyor.

'de milli aranın ardından cumartesi günü 'e konuk olacak , zorlu deplasmanda ilkleri yaşamak istiyor. Bu sezon henüz deplasmanda kazanamayan sarı- kırmızılılar, geçen yıldan beri süregelen galibiyet serisi hasretine de Başakşehir karşısında son vermenin hesaplarını yapıyor. Deplasmanlarda kabus yaşayan Göz- Göz, geçen yıl sadece üç kez sahadan 3 puanla ayrılmıştı. ekibi, ligdeki son galibiyet serisini ise geçen sezonun son haftalarında yaşadı.

TAMER TUNA GÜVEN AŞILADI

Ligde kalma mücadelesi verdiği 2018-2019 sezonunun 30 ve 31'inci haftalarında Başakşehir ile 'yı deviren Göztepe, o tarihten bu yana seri yakalayamadı. Milli arada oyuncularla toplantı yapan 'nın, "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Rakibimiz de bizim gibi son haftalarda çıkışa geçti. Kolay olmayacak ancak hepinize güvenim sonsuz" dediği öğrenildi. Son üç haftada 7 puan toplayan İzmir temsilcisinde kart cezası sona eren Portekizli eldiven Beto'nun kaleyi devralması bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor
Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor
Göztepe'de milli sevinç Göztepe'de milli sevinç
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör