27 Eylül 2019, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Beto'nun hedefi Göztepe ile Avrupa

Beto Göztepe'deki hedefini açıkladı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 27.09.2019

'de 30 Eylül Pazartesi günü deplasmanda 'e konuk olacak 'nin kaptanı kaleci , "Takımımı Avrupa'da temsil etmeyi, takımımla Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ancak maç maç düşünmemiz lazım." dedi.

, gazetecilere yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak çalışmalarının karşılığını İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle aldıklarını söyledi.

Konya karşısında elde ettikleri 3 puanın tek başına bir anlam ifade etmediğini kaydeden Beto, galibiyetlerin devamının gelmesi gerektiğine işaret etti.

Yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Beto, şunları kaydetti:

"Bu haftaki rakibimiz de iyi bir takım. Her maça aynı saygıyla aynı mücadeleyle ve galibiyet için çıkıyoruz, galibiyet için savaşıyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil. Taraftarlar ve takım olarak Avrupa'da mücadele etmeyi çok istiyoruz. Takımımı Avrupa'da temsil etmeyi, takımımla Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ancak maç maç düşünmemiz lazım. Önümüzdeki müsabakalarda gerekli puanları alıp Avrupa kupalarına gidebilirsek çok mutlu oluruz."

Beto, 'nda da finale kadar gitmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



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