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Göztepe, kupa maçı hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Süper Lig'de dün İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 25 Eylül Çarşamba günü oynayacağı Yozgatspor 1959 maçının hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü maçta uzun süre forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı, diğer futbolcular ise dar alanda oyun oynadı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 25 Eylül'de Yozgatspor 1959'u konuk edecek Göztepe, ligde ise 30 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak.
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