21 Eylül 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, kupa maçı hazırlıklarına başladı

Göztepe, kupa maçı hazırlıklarına başladı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 21.09.2019

'de dün İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup eden , 3. turunda Çarşamba günü oynayacağı Yozgatspor 1959 maçının hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dünkü maçta uzun süre forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı, diğer futbolcular ise dar alanda oyun oynadı.

3. turunda 'de Yozgatspor 1959'u konuk edecek , ligde ise 30 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak.

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