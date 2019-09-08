08 Eylül 2019, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Tamer Tuna: Ayağa kalkarız

Tamer Tuna: Ayağa kalkarız
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.09.2019

'deki ilk üç haftada ve 'a kaybedip, ile berabere kalan , milli arada çalışmalarını sürdürüyor. , “Yeni transferlerle oynayacağımız oyunun planlarını yapıyoruz. Milli ara bize çok iyi geldi. Sürecin sonunda iyi yerde olacağız.

Teknik Direktör , son maçta iyi oynadıklarını belirterek, " maçında oyun olarak iyi işler yaptık ancak golü bulamadık. Yeni transferlerimizle oynayacağımız oyunun planlarını yapıyoruz. Milli ara bize çok iyi geldi. Aramıza yeni katılan futbolcularla birlikte farklı saha içi organizasyonlar gerçekleştirebiliriz" diye konuştu. Tamer Tuna, milli ara sonrası yapılacak maçının kendileri için dönüm noktası olacağını ifade etti. Tuna, "Artık oyun anlamında farklı şeyler ortaya koyabileceğimiz pozisyona geldik. Çaykur Rizespor maçıyla birlikte diğer milli araya kadar olan 4 haftada yeni hedefler belirleyeceğiz. Sabırla ve inatla çok çalıştıkça sahaya daha iyi şeyler koyacağız. Soner, Mossoro, Napoleoni ve Atınç'ın takıma dahil olmasının karşılığını alacağız" diye konuştu.

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