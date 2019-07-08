08 Temmuz 2019, Pazartesi
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İMZALAR AN MESELESİ
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'da kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Eren'in bugün İzmir'de olacağı belirtiliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ömer Bayram'ın satılmasına onay verdiği ifade edilirken, bonservisi elinde olan Mustafa Yumlu konusunda da tüm pürüzler ortadan kalktı. Bu arada 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ghilas'ı göndermek isteyen Göz Göz, bu oyuncu ikna etmeye çalışıyor.
Göz Göz’de mutlu son
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Göztepe, uzun süredir temas halinde olduğu oyuncularla anlaşma sağladı. Mustafa Yumlu, Eren Derdiyok ve Ömer Bayram’ın kısa süre içinde imza atacağı açıklandı.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı- kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu isimlerle büyük ölçüde anlaşırken, önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Göz Göz, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından temasa geçtiği Eren Derdiyok ile Mustafa Yumlu ve Ömer Bayram'a imza attırmaya hazırlanıyor
İMZALAR AN MESELESİ
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'da kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Eren'in bugün İzmir'de olacağı belirtiliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ömer Bayram'ın satılmasına onay verdiği ifade edilirken, bonservisi elinde olan Mustafa Yumlu konusunda da tüm pürüzler ortadan kalktı. Bu arada 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ghilas'ı göndermek isteyen Göz Göz, bu oyuncu ikna etmeye çalışıyor.
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