08 Temmuz 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göz Göz’de mutlu son

Göz Göz’de mutlu son
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.07.2019

, uzun süredir temas halinde olduğu oyuncularla anlaşma sağladı. , ve ’ın kısa süre içinde imza atacağı açıklandı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen 'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı- kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu isimlerle büyük ölçüde anlaşırken, önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. , geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından temasa geçtiği ile ve 'a imza attırmaya hazırlanıyor

İMZALAR AN MESELESİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'da kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki Eren'in bugün 'de olacağı belirtiliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ömer Bayram'ın satılmasına onay verdiği ifade edilirken, bonservisi elinde olan Mustafa Yumlu konusunda da tüm pürüzler ortadan kalktı. Bu arada 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ghilas'ı göndermek isteyen Göz Göz, bu oyuncu ikna etmeye çalışıyor.
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