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Göztepe’de Ömer Bayram atağı
Giriş Tarihi: 06.07.2019
Göztepe, Galatasaray’da satış listesindeki Ömer Bayram’la anlaşma zemini arıyor. 28 yaşındaki sol bek için Fatih Terim’den yardım istendiği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda tekrar yaşamamayı hedefleyen Göztepe, listesindeki Galatasaraylı sol bek Ömer Bayram'la görüşüyor. Cimbom'un yıllık 500 bin euro garanti ücret ödediği 28 yaşındaki futbolcu, Göz-Göz'den 600 bin euro talep edince görüşmeler tıkandı. Başkan Mehmet Sepil'in de Ömer'i ikna edemeyince, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştüğü belirtildi. Kariyerinin ilk yıllarında teknik direktörlük yaptığı sarı- kırmızılılarla iyi ilişkileri olan Terim'in Ömer'le konuşacağı öğrenildi.
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