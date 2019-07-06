06 Temmuz 2019, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de Ömer Bayram atağı

Göztepe’de Bayram atağı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Göztepe, Galatasaray’da satış listesindeki Ömer Bayram’la anlaşma zemini arıyor. 28 yaşındaki sol bek için ’den yardım istendiği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda tekrar yaşamamayı hedefleyen Göztepe, listesindeki Galatasaraylı sol bek Ömer Bayram'la görüşüyor. Cimbom'un yıllık 500 bin euro garanti ücret ödediği 28 yaşındaki futbolcu, Göz-Göz'den 600 bin euro talep edince görüşmeler tıkandı. Başkan 'in de Ömer'i ikna edemeyince, Galatasaray Teknik Direktörü 'le görüştüğü belirtildi. Kariyerinin ilk yıllarında teknik direktörlük yaptığı sarı- kırmızılılarla iyi ilişkileri olan Terim'in Ömer'le konuşacağı öğrenildi.

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