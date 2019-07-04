04 Temmuz 2019, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu transfer etti

Göztepe Batuhan Kırdaroğlu'nu transfer etti
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.07.2019

ekiplerinden , Pendikspor'dan 'nu kadrosuna dahil etti.

Kulübünden yapılan açıklamada, ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Pendikspor altyapısında başlayan ve geçen sezon profesyonel sözleşme imzalanan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezon Pendikspor formasıyla 27 maçta 4 gol kaydetti.

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