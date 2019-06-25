25 Haziran 2019, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Portekizli çıkarması

Göztepe'den Portekizli çıkarması
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 25.06.2019

'de transferde Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli ve Menemenspor'dan stoper Veli Çetin'in renklerine bağlayan rotasını Portekizli futbolculara çevirdi.

Daha önce 'nın takımında forma giyen orta saha 'i gündeme alan sarı-kırmızılıların Porto'dan ayrılan golcü Jorge Hernani ve Sofya'da oynayan orta saha Tiago Rodrigues'le ilgilendiği ifade edildi. İki futbolcunun da bonservislerinin elinde olması önetimin elini güçlendirirken, özellikle kulübün Hernani ismi üzerinde durduğu vurgulandı.

Birçok oyuncuyla temas halinde olan 'de son kararı teknik direktör 'nın vereceği bildirildi. Kariyerine ülkesinin Mirandela takımında başlayan 27 yaşındaki Hernani, 'te oynadıktan sonra 2014-2015'te Porto'ya oldu. Ardından Yunanistan'ın takımına giden oyuncu 2017-2018 sezonunda tekrar Porto'ya döndü. Hernani geçen sene Porto'da 20 resmi maçta görev alıp 3 gol, 1 asistle oynadı. CSKA'dan ayrılan 27 yaşındaki Rodrigues ise Amarante, Vitoria Guimaraes, Nacional ve Maritimo'dda forma giydi. Rodrigues CSKA'da 40 müsabakaya çıkıp 9 gol attı.

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