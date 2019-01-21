21 Ocak 2019, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Hakeme tepki var

Hakeme tepki var
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Yeni maçından 3-2'lik yenilgiyle dönen 'de maçın hakemi 'e tepki var.

Göçek'in, skor 2-2'yken verdiği penaltı sarı-kırmızılı camiayı kızdırdı. , 'da iyi oynadıklarını ancak hakemin de verdiği tartışmalı kararlarla karşılaşmanın önüne geçtiğini vurguladı.
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