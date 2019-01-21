21 Ocak 2019, Pazartesi
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Hakeme tepki var
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Yeni Malatya maçından 3-2'lik yenilgiyle dönen Göztepe'de maçın hakemi Hüseyin Göçek'e tepki var.
Göçek'in, skor 2-2'yken verdiği penaltı sarı-kırmızılı camiayı kızdırdı. Teknik Direktör Kemal Özdeş, Malatya'da iyi oynadıklarını ancak hakemin de verdiği tartışmalı kararlarla karşılaşmanın önüne geçtiğini vurguladı.
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