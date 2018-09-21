Göztepe, Trabzonspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 11 maçtır galip gelemeyen Göztepe, yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Ligde geçen hafta Kayserispor'u mağlup ederek 2. galibiyetini alan Göztepe, Trabzonspor karşısında 11 maç sonra deplasmanda üç puan almak için mücadele edecek.

En son dış saha galibiyetini geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra deplasmandaki 11 maçta sahadan 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Andre Poko, Kadu ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının devam ettiği Göztepe'nin sahaya Beto, Lamine Gassama, Titi, Wallace Reis, Adama Traore, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk, Celso Borges, Yasin Öztekin, Andre Castro, Cameron Jerome 11'iyle çıkması bekleniyor.

Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.