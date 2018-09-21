    21 Eylül 2018, Cuma

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe, Trabzonspor deplasmanında

    Göztepe, Trabzonspor deplasmanında
    GÖZTEPE A.Ş.
    Giriş Tarihi: 21.09.2018

    'de deplasmanda 11 maçtır galip gelemeyen , yarın 'a konuk olacak.

    Ligde geçen hafta 'u mağlup ederek 2. galibiyetini alan , karşısında 11 maç sonra deplasmanda üç puan almak için mücadele edecek.

    En son dış saha galibiyetini geçen sezon Evkur karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra deplasmandaki 11 maçta sahadan 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

    Andre Poko, Kadu ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının devam ettiği Göztepe'nin sahaya Beto, Lamine Gassama, Titi, Wallace Reis, Adama Traore, Halil Akbunar, , Celso Borges, , Andre Castro, Cameron Jerome 11'iyle çıkması bekleniyor.

    Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe maçında hakem düdük çalacak.

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