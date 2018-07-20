    20 Temmuz 2018, Cuma

    GÖZTEPE A.Ş.

    Deniz Kadah Göztepe’de

    Deniz Kadah Göztepe’de
    GÖZTEPE A.Ş.
    Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor’dan Deniz Kadah’ı transfer etti.

    Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Deniz Kadah ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    32 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.

    Deniz Kadah'ın yarın Hollanda kampına katılacağı kaydedildi.



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