20 Temmuz 2018, Cuma
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Deniz Kadah Göztepe’de
Giriş Tarihi: 20.07.2018
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Antalyaspor’dan Deniz Kadah’ı transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Deniz Kadah ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
32 yaşındaki Deniz Kadah Türkiye kariyerinde Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'da mücadele etti.
Deniz Kadah'ın yarın Hollanda kampına katılacağı kaydedildi.
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