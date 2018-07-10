    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    GÖZTEPE A.Ş.

    Fausto Grillo Göztepe'de

    Fausto Grillo Göztepede
    GÖZTEPE A.Ş.
    Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli defans oyuncusu Fausto Grillo'yu kadrosuna dahil etti.

    Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Grillo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield takımında forma giymişti.

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