Tamer Tuna: "Sezonu iyi bir noktada bitireceğiz"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Sezon sonuna gelmemize rağmen oyuncu ve oyun motivasyonumuz üst seviyede." dedi.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde kalan 4 maçlarından 3'ünü İzmir'de oynayacak olmalarını avantajlı hale getirmek için bu hafta Kardemir Karabükspor'u yenmek istediklerini söyledi.

Sezon başından beri her maça kazanmak amacıyla hazırlandıklarını kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Oyun yapımız, şeklimiz ve felsefemiz aynı. Çünkü düşündüklerimizle, başlangıcımız ve amacımız hiç değişmedi. Sezon sonuna gelmemize rağmen oyuncu ve oyun motivasyonumuz üst seviyede. Bu dönemlerde bunun korunması çok zordur ama oyuncularımız hem çalışma disiplinleri hem bizim böyle travmatik maçlardan sonra dönüşlerimizi iyi olmuştur. Onu da sürdürmek istiyoruz. O sürdürebilirliği de Karabükspor maçıyla başlatıp, inşallah sezonu da iyi bir noktada bitireceğiz."

Tuna, Kardemir Karabükspor'un ligden düşmesine rağmen mücadelesini sürdürdüğünü, disiplinli ve iyi oynayan bir ekibe karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Ligde 4 takımın birden şampiyonluk yarışı içinde olmasının yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ne kalma yarışı ve alt sıralardaki mücadelenin devam ettiğini hatırlatan Tuna, "Bu da maçları hem seyir zevki anlamında hem de ligin coşkusu adına katkıda bulunuyor. Lig güzel gidiyor, üzülenler ve sevinenler olacak. Ligin marka değeri ve kalitesine zarar getirilmeden bir lig sonu yaşanmasını temenni ediyoruz. Çünkü algılar, yaptırımlar farklılaşıp değişebiliyor. Mesajlar farklı verilip, algılar değişebiliyor." diye konuştu.

Göztepe olarak her zaman oyun ve futbol odaklı kaldıklarına işaret eden Tuna, lig sonuna kadar aynı düşünceyle hareket edeceklerini dile getirdi.

Tuna, arka adalesinde sorun yaşayan Demba Ba'yı oynayabilecek durumda olmasına rağmen Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında riske etmediklerini ancak futbolcusunun şu anda tamamen iyileştiğini sözlerine ekledi.