Göztepeye tek uzak yol Konya

Göztepe'ye tek uzak yol Konya
Süper Lig'de Bursaspor'u evinde 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda umut tazeleyen Göztepe, kalan 5 haftada fikstür avantajını elde etti.
Önündeki 5 müsabakanın 3'ünü evinde oynayacak sarı-kırmızılıların en uzak deplasmanı ise Konya olacak. Bu hafta İzmir'e 1.5 saat mesafede olan Akhisar'a gidecek Göz-Göz, ardından Kardemir Karabükspor ve Yeni Malatyaspor'la üst üste evinde karşılaşacak. Göztepe, 33. haftada Konyaspor'la dış sahada mücadele edip sezonu taraftarının önünde oynayacağı Galatasaray sınavıyla noktalayacak.
Bursaspor galibiyetiyle 3 haftalık kötü gidişata dur diyen Göztepe, ilk 5 yolundaki rakipleri Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor'un puan kayıplarıyla rahatladı. Ligde 5. sıradaki Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 3'e indiren 43 puanlı Göztepe, Sivasspor'un da 2 puan önüne geçip 29. haftayı 7. bitirdi. Gençlerbirliği'ni yenen Kayserispor'u ise 1 puan geriden takibini sürdüren İzmir temsilcisi iddiasını sürdürdü.
Başkan Mehmet Sepil yaptığı açıklamada, "Fikstür avantajımız var. Akhisar bize Karşıyaka kadar yakın. Ancak maçlar oynanmadan kazanılmıyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.