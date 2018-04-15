Tamer Tuna: Göztepe emin ellerde

Bursaspor’u 2-1 mağlup eden Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, maçın ardından yaptığı açıklamada, sezon bitene kadar ve bittikten sonra da Göztepe’den başka bir şeyle ilgilenmeyeceğini açıklayarak, “Göztepe emin ellerde. Hayatım boyunca burada çalışacakmış gibi planlama yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u konuk eden Göztepe, rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bursaspor'un çok güçlü bir oyun ortaya koyduğunu ifade ederek, "Bugün 112 kilometrelere çıktı koşu oranı. Bugün gollerimizle ve konsantrasyonumuzla galibiyeti aldık. Herkes şundan emin olsun Göztepe emin ellerde. Böyle de sürecek. Kalan 5 haftada taraftarımız, başkanımız, yönetimimiz ve biz hedefimiz olan Avrupa'ya doğru devam edeceğiz" dedi.

Göztepe'ye kendine inandığını kaydeden Tuna, "Hep işimle ilgilendim. Sezon bitene kadar kafamda Göztepe'den başka bir şey olmayacak, sezon bittikten sonra da olmayacak. Gelecekteki hedefin yükselmesi adına kendi hedeflerimden önce Göztepe'yi tutarak ilerledim. Başkanımızın bir teklifi oldu ama ben parayı hep ikinci hatta üçüncü planlara ittim hayatım boyunca. Bu planlamam ileriye taşıyacak bizi. Hayatım boyunca burada çalışacakmış gibi bu planları yapıyorum" şeklinde konuştu.