Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, en büyük hayalinin takımını başarılı hale getirmek olduğunu söyledi.

Konak Belediyesi ile İzmir Araştırmaları Derneği'nin Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Efsane Göztepe'den, Günümüz İzmir Futboluna Bakış" konulu panelde konuşan Sepil, Göztepe'nin bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Göztepe Kulübünü 4 yıl önce devraldığını anımsatan Sepil, "En büyük hayalim takımı başarılı yapmaktı. Onu da başardım." diye konuştu.

Hedefleri konusunda bilgiler veren Başkan Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göztepe'yi daha başarılı hale getirmek istiyoruz. Sadece maç kazanmak gibi bir amacımız yok. Takımımızı daha iyi günlere taşıyacak altyapı tesislerini hayata geçirmek istiyoruz. Torbalı'da 100 dönümün üzerinde arazi tahsis edildi, bir ay içinde onun inşaatına başlayacağız. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük semt statlarından birinin inşaatı devam ediyor. En büyük hayalim o günleri yaşamak."

"KAYITSIZ ŞARTSIZ TAKIMIMIZA BAĞLIYIZ"

Göztepelilerin kulüplerine gönülden bağlı olduğunu dile getiren Sepil, "Bugün Göztepe'yi ayakta tutan budur. Kayıtsız şartsız takımımıza bağlıyız. Göztepe bizim her şeyimiz, şimdi de böyle gelecekte de böyle olacak. Amatör lige kadar düşmüş bir takımın binlerce seyircisi maça gitti ve o ruhla Göztepe'yi bu hale getirdik. İnşallah arkamızdan diğer İzmir kulüpleri de aslanlar gibi başarılı olup gelirler. En büyük isteğimiz bu." ifadelerini kullandı.

Sepil, takımlarının kuruluş tarihi olan 14 Haziran'ı çok farklı kutlamayı hedeflediklerini, bunu sadece Göztepe'nin değil tüm İzmir'in önemli günü haline getirmek istediklerini dile getirdi.

EFSANE TAKIMIN OYUNCULARINA PLAKET

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise İzmir'in tanıtılmasında Göztepe Kulübünün çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Pekdaş, Mehmet Sepil ile 1968-1972 yılları arasında efsane Göztepe takımının formasını giyen futbolculara plaket verdi.

Toplantıda Türker Atik tarafından bestelenen Göztepe marşı ilk kez dinletildi.

Göztepe taraftarları, toplantının sonunda Sepil ile hatıra fotoğrafı çektirdi.