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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe geçmişe sünger çekecek

    Göztepe geçmişe sünger çekecek
    GÖZTEPE A.Ş.
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    SPOR Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 mağlup olarak hayal kırıklığına uğrayan , pazar günü konuk edeceği Bursaspor'u yenerek geçmişe sünger çekmek istiyor.

    Bu sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar kalan 6 hafta öncesi matematiksel olarak Avrupa hedefinden kopmazken, Başkan Mehmet Sepil'in takımı motive etmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi. Beşiktaş maçının öncesi ve sonrasında Demba Ba konusunda bir hayli yıptarılan 'de Sepil'in teknik ekiple futbolculara tam destek verdiği öğrenildi. Hem teknik direktör Tamer Tuna'nın hem de Başkan Sepil'in özellikle hakkında çıkan haberler ve taraftarın gösterdiği tepkiler yüzünden morali bozulan Demba Ba'ya sahip çıktığı ifade edildi.

    Tuna, Senegalli yıldızın çok değerli ve karakterli bir futbolcu olduğunu söyledi. Sepil'in de tecrübeli futbolcunun sözleşmesini uzatmak için girişimlerini hızlandırdığı bildirildi.

    ​Bursaspor maçını kazanıp tekrar taraftarın gönlünü alacaklarını belirten Tamer Tuna, "Bizim bir hedefimiz var. Son ana kadar asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Beşiktaş maçını unutturmak için mutlaka taraftarımızın önünde galip geleceğiz. Bizi tutkuyla destekleyen taraftarımıza en iyi karşılığı vereceğiz" dedi.

    Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde, Gouffran ve Kosanovic'in cezaları sona ererken, sakatlığı bulunan sol bek Traore'nin durumu belirsizliğini koruyor. Göztepe'de Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen Rotman ve Tanju'nun yanı sıra tedavilerine devam edilen Hakan, Kadu, Atakan ile Ömer Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek.



    Kaynak: DHA

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