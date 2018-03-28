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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

    Göztepede Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    GÖZTEPE A.Ş.
    Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalıştı.

    İdman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

    'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Kerem Atakan Kesgin ve Kadu'nun yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında bulunan Beto, Rajko Rotman ve Adama Traore çalışmalara katılmadı.

    Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre ise takımdan ayrı çalıştı.

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