Göztepede Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor

27 Mart 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde dar alanda oyun çalıştı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan ve ön çapraz bağ yırtığı tespit edilen Kerem Atakan Kesgin'in ameliyat edildiği, genç oyuncunun 6 aylık tedavinin ardından takıma döneceği belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ