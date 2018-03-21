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    21 Mart 2018, Çarşamba

    GÖZTEPE A.Ş.

    Göztepe hentbolda Öztürk'ün güveni tam

    Göztepe hentbolda Öztürkün güveni tam
    GÖZTEPE A.Ş.
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde pazar günü Aziziye Belediye Termalspor'la deplasmanda karşılaşacak 'de antrenör Adnan Öztürk, üst sıralara tırmanacaklarını söyledi.

    Aziziye Belediyesi Termalspor maçının ardından Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Beykoz Belediyespor'a konuk olacaklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ligde kayıp yaşamak istemiyoruz. Her geçen gün tempomuz artıyor. Takımımın istek ve arzusundan memnunum. Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. İlk maçı çok farklı kazandık ancak disiplini elden bırakmayacağız. İki maçı da ciddiyetle oynayacağız. Önümüzdeki dönemlerde çok iyi bir takım görüntüsü vereceğiz" diye konuştu.

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