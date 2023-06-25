Bu sezon Süper Lig'e veda eden Giresunspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'e veda eden Giresunspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada; "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine göstermiş oldukları çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Teşekkürler İrfan Buz

Futbol A Takım Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine ve ekibine göstermiş oldukları çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) June 25, 2023