Süper Lig'e veda eden Giresunspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada; "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine göstermiş oldukları çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Teşekkürler İrfan Buz
Futbol A Takım Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kendisine ve ekibine göstermiş oldukları çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) June 25, 2023