Ümraniyespor 0-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Süper Lig'in 37. haftasında Giresunspor deplasmanda Ümraniyespor'u Bajic'in golüyle 1-0 mağlup ederek ligde kalma umudunu son maça taşıdı.
Giresunspor Haberleri
Yayın Tarihi: 03.06.2023- 21:00
Ümraniye Şehir Stadyumu'ndaki maçı Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Rijad Bajic attı.
Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 37'e yükseltti. Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.
Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.