Buz: Doğruları yapıp...
Giresun F.Bahçe'nin VAR'ı belli oldu
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İşte Sayısal Loto sonuçları! (6 Mayıs)
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Giresunspor - Fenerbahçe | CANLI Giresunspor - Fenerbahçe | CANLI 18:10
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