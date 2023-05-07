Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor, evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör İrfan Buz, zorlu mücadele sonrası konuştu.

İŞTE İRFAN BUZ'UN SÖZLERİ:

Rakibimiz şampiyonluğa oynuyor, biz düşme potasındayız, çok önemli bir puan ancak 3 puan da olabilirdi, fırsatlarımız vardı. Giresunsporlu taraftarlar bizi inanılmaz destekledi. İyi analiz ettik Fenerbahçe'yi. Sahaya bunu yansıttık ve sonuna kadar oynadık. Futbolcularım inanılmaz mücadele gösterdi. Bizim için önemli 1 puan. 3 tane daha maçımız var. 2 tane de oynanmış sayılacak maçımız var. Doğruları yapıp mücadele ettiğimiz sürece ligde kalabileceğimizi söyleyebiliriz.